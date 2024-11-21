Компания обещает выпустить исправление в ближайшее время.

Совсем недавно пользователи Windows 10 столкнулись с новой проблемой, выраженной в невозможности обновления или удаления ряда приложений, что доставляет неудобства — как пишет издание Neowin, компания Microsoft отразила причины данного бага на официальном сайте Windows Health Dashboard.

Источник фото: Neowin

Как сообщает Microsoft, проблема с установкой и удалением приложений наблюдается в Windows 10 22H2 и не связана с обновлениями ОС — причина кроется в новой версии пакета WinAppSDK 1.6.2, опубликованной несколько дней назад. В том случае, если программа использует данный пакет, пользователи и ИТ-администраторы при попытке обновления или удаления приложения получают сообщения об ошибке.

Отмечается, что данной проблеме подвержены как собственные приложения Microsoft, так и программы от сторонних разработчиков. В настоящее время софтверный гигант работает над устранением данного бага и обещает выпустить исправление в ближайшие дни.

Интересно, что в числе пострадавших оказались лишь пользователи Windows 10, в то время как в Windows 11 подобных проблем не наблюдается, причём это уже второй подобный случай за последнее время — чуть ранее Microsoft сообщала о похожей ситуации с приложениями после установки апдейта KB5043131, но оперативно решила ситуацию, выпустив исправление спустя несколько дней.