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Android 16 DP1 получает новый дизайн QR-кодов с плавными линиями, отказываясь от чёрно-белой палитры
Совместимость с предыдущими версиями Android сохранена.

Предварительная версия Android 16 Developer Preview 1, о выходе которой было объявлено несколько часов назад, продолжает изучаться специалистами на предмет наличия незадокументированных возможностей — чуть ранее стало известно о функции обмена аудио, а сейчас издание 9to5Google рассказывать об ещё одном нововведении.

Как сообщает источник, меню обмена QR-кодами в Android 16 Developer Preview 1 претерпело визуальные изменения — если стандартный QR-код имеет элементы прямоугольной формы с острыми углами и чёрно-белой палитрой, то новая его версия, как видно на опубликованном изображении, получила более приятный глазу дизайн без резких переходов и границ, отлично вписываясь в общий стиль используемой темы.

Источник фото: Neowin/9to5Google

Новый вариант QR-кода позволяет улучшить визуальную составляющую Android, а также использует шрифт большего размера для удобства чтения.

Отмечается, что стандартные QR-коды считаются наиболее надёжными, но использование нестандартных вариантов тоже допустимо. Кроме того, новая версия совместима с предыдущими сборками Android и другими ОС.

Чуть ранее в сети Интернет появилась информация об этапах выхода версий Android 16 Developer Preview 1, а также список совместимых с предварительным вариантом ОС устройств и перечень нововведений.

#android 16
Источник: 9to5google.com
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Состоялся релиз Android 16 Developer Preview 1
Google выпустила предварительную версию Android 16 для разработчиков
Android 16 DP1 получила функцию обмена аудио для одновременного прослушивания музыки
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