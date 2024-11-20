Стабильная версия Android 16 будет доступна во втором квартале 2025 года.

Несколько недель назад Google подтвердила появившиеся до этого слухи о том, что новая версия Android выйдет на несколько месяцев раньше, чем обычно, отметив, что в ближайшее время собирается выпустить предварительную версию ОС, и сегодня сдержала своё обещание, представив Android 16 Developer Preview 1 (DP1), пишет издание Android Authority.

Источник фото: Neowin

Первая предварительная версия Android 16 DP1 содержит целый ряд нововведений, в том числе новый список API для всплывающего меню Photo Picker, позволяющего пользователю загружать только необходимые фотографии, не предоставляя доступ приложению ко всей библиотеке медиа в целях сохранности конфиденциальной информации, улучшенный сервис Health Connect с расширенной поддержкой медицинских данных, а также свежую версию системы Privacy Sandbox.

В настоящее время Android 16 Developer Preview 1 официально поддерживается следующими устройствами:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Отмечается, что релизы Developer Preview являются ранними предварительными версиями, предназначенными для разработчиков и содержащими немалое количество ошибок, поэтому обычным пользователям их устанавливать не рекомендуется, хотя и не запрещается.

Тем же, кто запасётся терпением, ждать придётся не так уж и много — в декабре текущего года выйдет ещё одна версия Android 16 Developer Preview, после чего с января по апрель следующего года Google приступит к выпуску бета-релизов, а стабильная версия Android 16 может выйти уже в мае 2025 года, хотя более реалистичным сроком выглядит июнь.

Чуть ранее Google сообщала, что выпуск Android 16 будет разделён на две части — основной релиз запланирован на второй квартал следующего года, а выход минорной версии с рядом исправлений состоится в четвёртом квартале 2025 года.