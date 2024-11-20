Это может быть полезно в целом ряде случаев.

Несколько часов назад состоялся релиз предварительной версии Android 16 Developer Preview 1, получившей ряд задокументированных изменений, о которых было рассказано чуть ранее, а также несколько функций, официально не упоминавшихся, но обнаруженных сторонними специалистами — одной из таких незадокументированных возможностей является и функция обмена аудио, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что функция обмена аудио (Audio sharing) в Android 16 Developer Preview 1 (DP1) позволяет пользователю делиться своим аудиопотоком с другими людьми вокруг для одновременного прослушивания, что может быть полезно в целом ряде случаев, в том числе для организации «тихих» вечеринок или просмотра видеофильмов.

Реализация новой функции похожа на механизм работы хот-спота — пользователю необходимо задать уникальное имя и пароль для аудиопотока, что позволит людям вокруг подключать свои беспроводные наушники или динамики к устройству, с которого транслируется аудио. Кроме того, имеется переключатель «Улучшить совместимость», позволяющий снизить качество передаваемого потока.

Источник фото: Neowin/Android Authority

Интересно, что данная функция была замечена ещё в Android 15 Developer Preview 2, но она была неработоспособна, в то время как в Android 16 Developer Preview 1 вполне функционирует.

В настоящее время функция обмена аудио работает только на смартфонах серии Pixel 8 (за исключением Pixel 8a) и Pixel 9. На более старых моделях Pixel заставить её функционировать пока не удалось.

Чуть ранее стало известно о периоде выхода бета-версий и финального релиза Android 16 Developer Preview 1, а также о поддерживаемых устройствах и новых возможностях данной ОС.