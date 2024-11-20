Это позволит уменьшить негативный эффект от наличия более скромной батареи.

Появившиеся несколько дней назад новости о наличии батареи меньшей ёмкости у глобальной версии смартфона Realme GT7 Pro по сравнению с китайским вариантом разочаровали некоторых пользователей, но производитель, судя по всему, решил реабилитироваться, сообщив о более ярком экране у модификации, предназначенной для мирового рынка, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Realme

На своём индийском сайте компания Realme разместила несколько рекламных постеров, выделяющих преимущества Realme GT7 Pro, на одном из которых указывается, что дисплей RealWorld Eco² OLED, разработанный в сотрудничестве с Samsung, которым оснащается глобальная версия смартфона, характеризуется пиковой яркостью 6500 нит — это на 500 нит больше по сравнению с китайским вариантом и в настоящее время является рекордным значением.

Источник фото: NotebookCheck/Realme IN

Кроме того, недавние сообщения о более скромной батарее, которой снабжается версия для мирового рынка, в очередной раз находят своё подтверждение на официальном сайте — глобальная модификация Realme GT7 Pro действительно получит аккумулятор на 5800 мА·ч, что на 700 мА·ч меньше по сравнению с вариантом для Китая.

Также производитель выделил наличие у новинки высокопроизводительного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite с процессорными ядрами Oryon и быстрым интегрированным GPU Adreno, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища UFS 4.0, 50-Мп основной камеры с датчиком Sony IMX906, сверхширокоугольного модуля с сенсором IMX355 и перископического телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом и сенсором IMX882, пылевлагозащищённого корпуса, соответствующего стандарту IP69, благодаря чему обеспечивается поддержка режима подводной съёмки, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, работающего под водой, а также ряд других преимуществ.

Запуск глобальной версии Realme GT7 Pro должен состояться 26 ноября текущего года.