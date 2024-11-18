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Глобальная версия Realme GT7 Pro получит меньшую по сравнению с китайским вариантом батарею
Это может быть связано с целым рядом причин.

Представленный в Китае несколько недель назад флагманский смартфон Realme GT 7 Pro, отличающийся не только высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite при доступной цене, до 16 ГБ оперативной памяти и качественными камерами с функцией подводной съёмки, но и ёмкой аккумуляторной батареей на 6500 мА·ч, за пределами КНР лишится одного из своих преимуществ. Как подтверждает производитель, глобальная версия смартфона получит более скромный аккумулятор, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Realme GT 7 Pro, предназначенный для мирового рынка, получит батарею на 5800 мА·ч, что на 700 мА·ч меньше по сравнению с китайской версией. К счастью, на мощности быстрой зарядки это не отразится — как и китайский вариант, глобальная модификация сможет рассчитывать на 120 Вт.

Интересно, что Realme является не единственной компанией, уменьшившей ёмкость батареи для своей глобальной версии — чуть ранее так поступили и с iQOO 13, оснастив его аккумулятором на 6000 мА·ч, то есть на 150 мА·ч меньше в сравнении с модификацией, предназначенной для продажи на китайском рынке.

Официальных заявлений относительно данного решения не последовало, поэтому источник выдвинул несколько гипотез, почему так произошло — возможно, это сделано для того, чтобы соответствовать определённым нормативным требованиям, тенденциям глобального рынка или в целях снижения определённых параметров, в частности веса. Кроме того, на размеры аккумулятора могли повлиять особенности поставок компонентов и логистики.

#realme gt7 pro
Источник: gizmochina.com
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