Проверенная временем Панель управления позволяет избежать сложностей.

Компания Microsoft продолжает работать над ошибками, выявленными в новейшей версии Windows 11 24H2 — совсем недавно софтверный гигант устранил несколько проблем, позволив снять блокировку обновления сразу для нескольких категорий пострадавших ранее систем, но имеющихся багов ещё достаточно много, что подтверждает недавно опубликованный список.

Источник фото: Neowin

Ещё одной проблемой, с которой стали сталкиваться пользователи, обновившиеся до Windows 11 24H2, стала невозможность изменения часового пояса через современное приложение «Параметры», пишет издание Neowin.

Microsoft признала наличие данного бага, заявив, что изменение часового пояса в разделе «Дата и Время» приложения «Параметры» недоступно только для пользователей без прав администратора и не связано с изменением разрешений, привилегий пользователей или иных настроек ОС.

Интересно, что проблема наблюдается лишь в новом приложении «Параметры», а в проверенной временем Панели управления возможность изменения часового пояса доступна для всех пользователей без ограничений.

Чтобы получить доступ к Панели управления, рекомендуется ввести запрос «панель управления» («control panel») в меню «Пуск», а затем непосредственно в самой панели ввести «изменить часовой пояс». Кроме того, для доступа к соответствующему окну можно воспользоваться меню «Выполнить», введя команду «timedate.cpl».

Microsoft старается постепенно избавиться от старых, по мнению компании, компонентов системы, но как оказывается, в некоторых случаях они могут быть более полезны, чем новые.