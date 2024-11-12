Компания продолжает устранять баги, приводящие к проблемам в новой версии ОС.

Компания Microsoft приступила к глобальному развёртыванию своей новейшей версии Windows 11 24H2 в начале октября, после чего некоторые пользователи стали жаловаться на целый ряд проблем. Некоторые неполадки были достаточно серьёзными, поэтому софтверному гиганту пришлось заблокировать возможность обновления до Windows 11 24H2 на пострадавших устройствах до того момента, пока проблемы не будут устранены.

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Microsoft постепенно исправляет ошибки, приводящие к нештатной работе Windows 11 24H2, что позволяет снимать некоторые блокировки обновления — несколько дней назад стало известно, что компания вновь разрешила своим клиентам, использующим приложение Voicemeeter, обновляться до версии 24H2, а сегодня журналисты издания Windows Latest обнаружили, что софтверный гигант исключил из списка заблокированных ещё одну категорию устройств.

Сообщается, что теперь обновиться до Windows 11 24H2 смогут обладатели устройств, пострадавшие из-за проблем с датчиком отпечатков пальцев — чуть ранее Microsoft признала, что определённый тип сенсоров может неверно функционировать в новейшей версии ОС, что приводит к проблемам.

При этом компания не предоставила информации, какие именно устройства были затронуты, ограничившись лишь рекомендациями о необходимости воздержаться от собственноручной установки обновления до устранения бага.

К счастью, спустя некоторое время Microsoft выпустила обновление, исключающее проблему с датчиком отпечатков пальцев, а после его тестирования подтвердила, что блокировка для затронутых данным багом устройств была снята, поэтому пользователи смогут увидеть изменения в Центре обновления Windows.