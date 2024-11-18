Новинка показала высокие результаты.

Флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra, который должен дебютировать через несколько дней, продолжает раскрываться с различных сторон — чуть ранее в сети Интернет появились официальные рендеры новинки, пролившие свет на её оригинальный дизайн, а сейчас издание NotebookCheck публикует результаты тестов устройства в Geekbench.

Источник фото: NotebookCheck/Weibo

В бенчмарке смартфон Nubia Z70 Ultra представлен с модельным номером NX736J, ОС Android 15 и 16 ГБ оперативной памяти. Также устройство имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с двумя ядрами, работающими на тактовой частоте 4.32 ГГц, и шестью ядрами, достигающими частоты 3.53 ГГц.

В одноядерном тесте Geekbench экземпляр получил 3203 балла, а в многоядерном — 10 260 очков. Данный результат вполне соответствует высоким показателям ряда других флагманских моделей, оснащённых чипсетом Snapdragon 8 Elite.

Интересно, что чуть ранее смартфон Samsung Galaxy S25, несмотря на свой разогнанный на 150 МГц чипсет Snapdragon 8 Elite for Galaxy, смог набрать крайне невысокие баллы, хотя старшая модель, Galaxy S25 Ultra, продемонстрировала достойный результат.

По словам производителя, Nubia Z70 Ultra создан таким образом, чтобы обеспечивать высочайшую производительность. Также известно, что новинка получит оперативную память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0.

Презентация новой модели, как ожидается, состоится 21 ноября текущего года.