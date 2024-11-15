Смартфон оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с повышенной тактовой частотой.

В начале следующего года компания Samsung должна представить свою новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25, один из представителей которой совсем недавно появился в базе данных Geekbench, раскрыв свои характеристики и производительность, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Onleaks/Android Headlines

В бенчмарке Geekbench стандартная модель Samsung Galaxy S25 с модельным номером SM-S931N, что, судя по всему, указывает на версию для рынка Южной Кореи, оснащённая чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, отличающимся от обычного варианта чипа повышенными на 150 МГц максимальными тактовыми частотами (4.47 ГГц), и 12 ГБ оперативной памяти, получила 2481 балл в одноядерном тесте и 8658 очков в многоядерном.

Источник фото: Gizmochina

Результаты новинки выглядят достаточно разочаровывающе, учитывая, что большинство смартфонов, снабжённые стандартным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, демонстрируют более высокое быстродействие, преодолевая планку в 3100 и 10 000 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench.

Низкая производительность протестированного Galaxy S25 может быть связана с целым рядом причин, в том числе с определёнными недостатками конкретного тестового образца. Также отмечается, что Samsung традиционно отдаёт предпочтение эффективности, а не производительности, поэтому в ряде случаев модели с чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy могут набирать более низкие баллы по сравнению со смартфонами, оснащёнными стандартным чипом.

Интересно, что чуть ранее старшая модель линейки, Galaxy S25 Ultra, имеющая аналогичный чип, не столкнулась с какими-либо проблемами в тесте Geekbench, добившись высоких показателей.

Более ранние слухи предполагают, что линейка Galaxy S25 будет представлена с SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy не только на южнокорейском рынке, но и по всему миру.

Ожидается, что Samsung официально представит свою новую серию в январе следующего года.