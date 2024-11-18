Новинка выглядит весьма стильно.

Бренд Nubia постепенно раскрывает подробности о своём будущем флагманском смартфоне Nubia Z70 Ultra, а официальные рендеры новинки, несколько часов назад появившиеся в сети Интернет, позволяют оценить дизайн устройства, пишет издание NotebookCheck.

Благодаря опубликованным изображениям видно, что Nubia Z70 Ultra внешне похожа на модель Nubia Z60 Ultra Leading Version, представленную летом, но имеет ряд отличий, в частности, основная камера переместилась в верхний угол, а сверхширокоугольная камера заняла место телеобъектива, который, в свою очередь, отличается меньшим модулем по сравнению с другими представителями Nubia Z.

Кроме того, как видно на рендере, дисплей новинки не имеет видимых отверстий для селфи-камеры, так как она будет располагаться под экраном благодаря применению технологии UDC.

Источник фото: NotebookCheck/Weibo

Ранее стало известно, что смартфон Nubia Z70 Ultra будет снабжаться высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0, большим 6.85-дюймовым экраном, обрамлённым тонкими рамками 1.25 мм, с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, камерой с переменной апертурой, а также защитой от пыли и брызг по стандарту IP68/IP69.

Также новинке приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и целого ряда ИИ-технологий.

Официальная презентация флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra должна состояться 21 ноября в Китае.