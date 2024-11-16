Глобальный дебют новинок может произойти в январе следующего года.

Уже через несколько дней должен состояться дебют новой серии смартфонов среднего класса Oppo Reno 13 в Китае, но информация об их характеристиках имеет некоторые пробелы, а свежее сообщение информатора chunvn8888 призвано внести некоторую ясность, хотя и опровергает предыдущие утечки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора, обе модели новой линейки, а именно Oppo Reno 13 и Reno 13 Pro, которым ранее прочили различные чипы от MediaTek, включая Dimensity 9300 и Dimensity 8350, получат один и тот же чипсет — Dimensity 8300. Глобальный релиз новинок должен состояться в январе следующего года.

Чуть ранее представители серии Reno 13 появились на реальной фотографии, продемонстрировав свой весьма похожий на модели iPhone дизайн.

Также полагается, что модель Oppo Reno 13 Pro получит микроизогнутый экран LTPO OLED с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 50-Мп основную камеру с оптической стабилизацией изображения, 50-Мп перископический телеобъектив и 8-Мп сверхширокоугольный объектив с трёхкратным оптическим зумом, а также батарею ёмкостью 5900 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 80 и 50 Вт соответственно.

Информация о диагонали дисплея Pro-версии противоречива — одни источники предполагают, что новинка будет оснащена 6.78-дюймовой панелью, а другие сообщают о наличии 6.83-дюймового экрана.

Младшая модель, Oppo Reno 13, как предполагается, получит дисплей с диагональю 6.59 дюйма, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, тройную камеру на задней панели с 50-Мп основным сенсором, 50-Мп камеру для селфи и видеозвонков, а также аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч.

Ожидается, что в Китае смартфоны серии Oppo Reno 13 будет официально презентованы 25 ноября текущего года совместно с планшетом Pad 3, о котором ранее производитель рассказал чуть подробнее.