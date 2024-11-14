Новинки имеют стильный дизайн и расширенные возможности.

Помимо своих флагманских игровых смартфонов серии RedMagic 10 Pro бренд RedMagic представил два новых внешних аккумулятора с рядом функций, предлагающих широкие возможности для восполнения заряда мобильных устройств, пишет издание Gizmochina.

Пауэрбанк Dao Peak Power Stick изготавливается из прочного авиационного алюминиевого сплава и имеет прозрачные вставки. Новинка оснащается небольшим экраном, предоставляющим служебную информацию об устройстве и состоянии зарядки, и батареей ёмкостью 20 000 мА·ч (72 Вт·ч), обладающей высокой плотностью энергии и обеспечивающей до 1500 циклов зарядки.

Внешний аккумулятор снабжается тремя портами, два из которых представлены USB Type-C с поддержкой двухканального режима Power Delivery 3.1 мощностью 140 Вт, а один представляет собой USB Type-A. Расширенная совместимость с различными устройствами обеспечивается дополнительной поддержкой стандартов Power Delivery 3.0 и Quick Charge 3.0.

Кроме того, новинка способна заряжать совместимые модели RedMagic, в том числе 10 Pro+, 9Pro+, 9SPro+, 8Pro+ и 8SPro+ с максимальной мощностью 165 Вт. Также пауэрбанк способен автоматически регулировать мощность в зависимости от конкретной модели заряжаемого устройства.

Ещё один внешний аккумулятор, Dao Peak Energy Cube, представляет собой компактную универсальную модель, способную функционировать в качестве непосредственно пауэрбанка, зарядного устройства или дата-кабеля.

Источник фото: Gizmochina

Новинка характеризуется ёмкостью 5000 мА·ч, максимальной мощностью 65 Вт и поддержкой целого ряда стандартов, в том числе Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply и Quick Charge 3.0. Устройство оснащается двумя портами USB Type-C, складной вилкой и кабелем USB Type-C, длина которого составляет 19 см.

Как и старшая модель, Dao Peak Energy Cube обеспечивает автоматическую регулировку мощности. По данным производителя, новинка сохраняет 80 % ёмкости аккумулятора после 1000 циклов зарядки.

Стоимость Dao Peak Power Stick в китайской рознице составит 999 юаней (138 долларов США), а его запуск запланирован на декабрь, в то время как Dao Peak Energy Cube уже доступен для предварительного заказа по цене 279 юаней (38 долларов США) с отправкой 20 ноября.