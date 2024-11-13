Кроме того, новинки получили ёмкую батарею и быструю память, а также расширенные игровые возможности.

Бренд RedMagic расширяет свой ассортимент смартфонов новой флагманской игровой линейкой, включающей в себя модели RedMagic 10 Pro и RedMagic 10 Pro+ с высокими характеристиками, мощной системой охлаждения и расширенными геймерскими возможностями, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Обе модели оснащаются высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, снабжённым 8 ядрами и графическим процессором Adreno 830, дополненным специальным игровым чипом Red Core R3, обеспечивающим разрешение 2K при частоте до 120 кадров в секунду и сверхкадровый параллелизм, быстрой оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем 4.0 Pro.

Представители новой линейки снабжаются 6.85-дюймовым OLED-дисплеем, разработанным совместно с BOE и лишённым отверстий на фронтальной стороне, с разрешением 1.5K (2688x1216 точек), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит, частотой дискретизации касания 960 Гц, охватом 100 % цветового пространства DCI-P3, 10-битной глубиной цвета и PWM-затемнением 2592 Гц.

Для более эффективной работы новинки имеют сложную систему охлаждения, включающую в себя жидкий металл, испарительную камеру 3D Ice-step площадью 12 000 мм², графеновый слой, медную фольгу и центробежный вентилятор «Hot Wheels», который, как отмечает производитель, повышает эффективность охлаждения в 13 раз.

На задней панели моделей располагается основная 50-Мп камера с датчиком OmniVision OV50E40, диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 120 градусов и 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной стороне под экраном размещается 16-Мп селфи-камера.

Питают новинки кремниево-углеродные аккумуляторы Bull Demon King — ёмкость батареи старшей модели, RedMagic 10 Pro+, составляет 7050 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что позволяет восполнять заряд на 50 % всего за 11 минут и на 100 % за 30 минут, в то время как RedMagic 10 Pro имеет аккумулятор на 6500 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Дополнительные возможности новых моделей представлены игровыми плечевыми триггерами с частотой 520 Гц, линейными моторами по оси X, стереодинамиками DTS ULTRA, 3.5-мм аудиоразъёмом и модулем NFC.

Новинки поставляются с предустановленной RedMagic AI OS 10.0 на базе Android 15 и программным обеспечением, разработанным специально для игр.

Смартфоны RedMagic 10 Pro и RedMagic 10 Pro+ представлены в различных вариациях цвета и конфигурациях памяти, стоимость которых следующая:

RedMagic 10 Pro

Dark Knight, Day Warrior:

12 ГБ+256 ГБ — 4999 юаней (693 доллара США);

12 ГБ+512 ГБ — 5499 юаней (762 доллара США).

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing:

12 ГБ+256 ГБ — 5299 юаней (735 долларов США);

12 ГБ+512 ГБ — 5799 юаней (804 доллара США).

RedMagic 10 Pro+

Dark Knight, Day Warrior:

16 ГБ+512 ГБ — 5999 юаней (832 доллара США).

Deuterium Front Transparent Dark Night, Deuterium Front Transparent Silver Wing:

16 ГБ+512 ГБ — 6299 юаней (873 доллара США).

Dark Knight:

24 ГБ+1ТБ — 7499 юаней (1040 долларов США).

Кроме того, выпущена лимитированная версия X Golden Saga Limited Edition с премиальными материалами, позолоченными деталями, задней панелью из сапфирового стекла и рядом привилегий от бренда, оценённая в 9699 юаней (1315 долларов США) за модификацию 24 ГБ+1 ТБ.

Новинки уже доступны для предварительного заказа, а в продаже на китайском рынке окажутся с 18 ноября. Глобальный запуск запланирован на следующий месяц.