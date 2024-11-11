Компания не меняет свой подход.

Компания Microsoft продолжает следовать своей стратегии, направленной на привлечение внимания пользователей, до сих пор предпочитающих Windows 10, к своей более новой ОС, Windows 11 — для этого софтверный гигант использует самые различные способы, а совсем недавно приступил к показу баннера в Центре обновления Windows, рекламирующего новейшую версию Windows 11 24H2, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что ранее пользователи Windows 10 могли видеть рекламный баннер, посвящённый Windows 11 22H2 или 23H2, но в связи с выходом более новой версии изменилась и его конечная цель — заинтересовать клиентов перейти на Windows 11 24H2.

Внешний вид баннера и его механизм действия при этом не изменились — рекламный модуль предлагает бесплатно обновиться до Windows 11 24H2, что можно сделать, нажав на кнопку «Download and install» (Загрузить и установить).

Компания Microsoft уже который месяц настойчиво предлагает пользователям, до сих пор отдающим предпочтение Windows 10, выбрать более новую Windows 11, хотя далеко не все идут на уговоры — по статистике Statcounter ОС Windows 10 установлена на значительно большем количестве ПК, а сервис Steam говорит лишь о небольшом преимуществе Windows 11 на игровых устройствах.

Конечно, по мере приближения даты бесплатной официальной поддержки Windows 10 число её приверженцев постепенно падает, но не слишком быстро, что, судя по всему, не устраивает Microsoft, хотя софтверный гигант выигрывает даже в этом случае — чтобы получать обновления Windows 10 редакций Home и Pro после 14 октября 2025 года пользователям придётся заплатить дополнительные 30 долларов за год поддержки.

В настоящее время Windows 11 24H2 имеет целый ряд проблем, которые до сих пор решаются разработчиками из Microsoft, поэтому переход на новую версию ОС для некоторых пользователей может показаться преждевременным.