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В октябре Windows 11 вновь стала самой популярной ОС среди геймеров и обогнала Windows 10
Доля Windows 11 почти достигла 52%.

Операционная система Windows 11 вновь обогнала Windows 10 по доле распространения на геймерских ПК — это следует из свежего отчёта популярной игровой платформы Steam за октябрь, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Своеобразная борьба между двумя версиями ОС от Microsoft продолжается уже несколько месяцев — в августе Windows 11 превысила отметку в 50%, заняв первое место с долей 50.81%, в сентябре Windows 10 отыграла своё, отобрав пальму первенства у более новой версии ОС, а в октябре Windows 11 вновь вернулась на первую позицию с результатом 51.97%, что на 4.28% больше по сравнению с прошлым месяцем, в то время как Windows 10 отдали предпочтение 45.95% пользователей, что позволило ей занять вторую строчку.

Вполне вероятно, что в связи с неуклонно приближающейся датой окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 доля данной ОС будет постепенно падать, хотя часть пользователей всё равно сохранится — примером может служить Windows 7, которая, несмотря на давно завершившийся период поддержки, установлена на 0.23% игровых ПК и ноутбуков.

Среди дистрибутивов Linux наиболее популярным среди геймеров в октябре стал Arch Linux с долей 0.17%, на втором месте оказался Ubuntu 24.04.1 LTS (0.09%), а замыкает тройку Linux Mint 22 (0.07%).

Среди семейства macOS наибольшее предпочтение в прошлом месяце отдали macOS 15.0.0 (0.25%), на втором месте расположилась macOS 14.6.1, а на третьем — macOS 15.0.1 (0.14%).

В целом, доля Windows на платформе Steam в октябре составила 96.61%, что на 0.23% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, Linux установлена на 2.0% игровых систем, а macOS — на 1.39%.

#windows 10 #windows 11
Источник: neowin.net
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