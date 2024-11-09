Также добавлено несколько небольших улучшений.

Несколько недель назад компания OpenAI представила предварительную версию приложения ChatGPT для устройств под управлением Windows, доступное для обладателей лицензий Plus, Team, Enterprise и Edu, а совсем недавно выпустила обновление с рядом изменений и улучшений, пишет издание Neowin.

Свежая версия приложения ChatGPT для Windows, доступная в Microsoft Store, даёт возможность использовать сделанные при помощи веб-камеры ПК или ноутбука фотографии непосредственно в разговоре с чат-ботом.

Источник фото: Neowin

Кроме того, обновление приносит ряд небольших изменений, включая настройку сочетания клавиш, позволяющую вызывать окно чат-бота, и возможность изменения масштаба текста при помощи связки клавиш Ctrl + или Ctrl -.

Чуть ранее приложение ChatGPT для Windows обзавелось расширенной поддержкой голосового режима, обеспечивающего целый ряд новых возможностей, в том числе поиск по истории чата, установку собственных инструкций, а также способность запоминать разговоры.

В настоящее время утилита OpenAI находится на стадии бета-тестирования, но к концу года разработчики обещают представить полноценный релиз.

Чуть ранее ряд специалистов обнаружил, что для приложения ChatGPT для Windows компания OpenAI выбрала не самое удачное решение с использованием фреймворка Electron, что может негативно сказываться на производительности. Возможно, что в процессе дальнейшей работы над своим Windows-приложением разработчики всё же примут решение использовать нативные инструменты, как это сделано для macOS.