Новинка демонстрирует достаточно высокие результаты.

Компания One-Netbook продолжает раскрывать подробности относительно возможностей своей новой портативной игровой приставки OneXFly F1 Pro, которая стала первым в мире устройством в своём классе, получившим APU Ryzen AI 9 HX 370 c интегрированным графическим процессором Radeon 890M — производитель опубликовал видео, в котором продемонстрировал очередные достижения новинки, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

В своём свежем видеоролике One-Netbook запустил на OneXFly F1 Pro популярную игру Red Dead Redemption — в разрешении 1080p устройство, оснащённое Radeon 890M, обеспечило более 80 fps. Несмотря на то, что при тестировании использовались низкие настройки качества графики, результат весьма впечатляет, учитывая, что показатель TDP составил всего 10 Вт.

Помимо возможностей модификации OneXFly F1 Pro с APU Ryzen AI 9 HX 370, производитель продемонстрировал способности и более доступной версии игровой приставки с APU Ryzen AI 365 и встроенным графическим процессоров Radeon 880M – в тесте Time Spy результат при TDP 10 Вт составил 2084 очка, а при 15 и 20 Вт достиг 2967 и 3346 очков соответственно.

Отмечается, что даже современная приставка ASUS ROG Ally X уступает лучшему показателю OneXFly F1 Pro с Ryzen AI 365, потребляя при этом на 10 Вт больше (30 Вт).

Одним из основных недостатков новинки может стать цена, стартующая от $1099, но с учётом тенденции к повышению стоимости устройств, оснащённых APU Strix Point, по сравнению с моделями, снабжёнными процессорами Hawk Point, это не должно вызывать удивления, хотя и может заставить некоторых покупателей приобрести другой продукт или дождаться дебюта линейки Ryzen Z2, которая, возможно, будет дешевле.