У OneXFly F1 Pro пока нет соперников с аналогичным APU.

Компания One-Netbook раскрыла дату появления в предварительной продаже и стоимость первой в мире портативной игровой приставки OneXFly F1 Pro с APU Ryzen AI 9 HX 370 и графическим процессором Radeon 890M, пишет издание NotebookCheck.

Как сообщает производитель, портативная игровая консоль OneXFly F1 Pro стала доступна для предварительного заказа c 7 ноября. Стартовая стоимость новинки составляет 1099 долларов США, но за эту сумму покупатель получит базовую версию с APU Ryzen AI 9 365, 32 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, в то время как за полноценный вариант с Ryzen AI 9 HX 370, 32 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ придётся заплатить 1339 долларов США.

Отмечается, что разница в производительности между Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 довольно заметна и составляет 15%, в то время как различие между Radeon 880M в базовой версии и Radeon 890M достигает в среднем 16% в современных играх.

Помимо новейшего APU, новинка обладает 7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080p, частотой обновления 144 Гц, цветовым охватом DCI-P3, составляющим 112%, плотностью пикселей 315 PPI и пиковой яркостью 800 нит, а также оперативной памятью LPDDR5X-7500.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 48.5 Вт·ч, поддерживающая зарядку мощностью 65 Вт. Помимо этого, новинка имеет 3.5-мм аудиоразъём, слот для карты памяти microSD, один порт USB 3.0 Type-A и два USB 4. Размеры модели составляют 263.6x98.2x22.6 мм при весе 599 г.

Всего же портативная игровая приставка OneXFly F1 Pro насчитывает шесть модификаций, со стоимостью которых можно ознакомиться в следующей таблице, причём сумма, которую необходимо будет заплатить в процессе предварительного заказа, ощутимо вырастет после старта продаж в конце ноября.

Источник фото: NotebookCheck/One-Netbook

Производитель уже демонстрировал возможности новинки — в частности, устройство обеспечило в среднем 58 fps в современной игре Black Myth: Wukong при разрешении 1080p, низких графических настройках и масштабировании, установленном на 65%.

В ближайшие недели у OneXFly F1 Pro вряд ли будут соперники, оснащённые новейшим APU Strix Point, но в будущем, ряд других производителей едва ли откажутся от выпуска аналогичных продуктов.