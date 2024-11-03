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Опубликованы цены сменных комплектующих OnePlus 13
Заменить материнскую плату окажется дороже всего.

Несколько дней назад был представлен флагманский смартфон OnePlus 13, который несколько прибавил в цене по сравнению с предшественником, но получил целый ряд улучшений, а сегодня была опубликована информация, проливающая свет на стоимость замены ряда комплектующих новой модели.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает издание NotebookCheck со ссылкой на материал ITHome, согласно официальному прайс-листу производителя, наиболее дорогой деталью OnePlus 13, как и следует, является материнская плата — замена модификации с 12 ГБ оперативной и 256 Гб постоянной памяти обойдётся в 2350 иен (330 долларов), за конфигурацию 12 ГБ+512 ГБ просят 2650 иен (372 доллара), версия 16 ГБ+512 ГБ стоит 2850 иен (400 долларов), а цена варианта 24 ГБ+1 ТБ достигает 3550 иен (498 долларов).

В случае необходимости заменить экран владельцу необходимо будет потратить 1650 иен (232 доллара), 50-Мп основная камера оценена в 400 иен (56 долларов), замена сверхширокоугольного модуля обойдётся в 150 иен (21 доллар), телеобъектива — в 290 иен (41 доллар), а 32-Мп селфи-камеры — в 160 иен (22 доллара).

За сменную батарею просят 199 иен (28 долларов), задняя панель предлагается за 390 иен (55 долларов), дополнительный блок питания стоит 219 иен (31 доллар), а кабель для зарядки оценён в 49 иен (7 долларов).

Чуть ранее стало известно, что стартовая стоимость OnePlus 13 в Китае составляет 4499 юаней (632 доллара) за версию 12 ГБ+256 ГБ и достигает 5999 юаней (842 доллара) за модификацию 24 ГБ+1 ТБ.

#oneplus 13
Источник: notebookcheck.net
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