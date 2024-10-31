Новинка имеет до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ постоянной памяти.

После череды слухов и утечек флагманский смартфон OnePlus 13 представлен официально. Устройство получило топовый чипсет нового поколения, качественный экран и ёмкую батарею, сообщает издание GSMArena.

Смартфон OnePlus 13 получает чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite и кажущийся плоским экраном X2 OLED от BOE, представляющий собой 6.82-дюймовую OLED-панель 8T LTPO с разрешением 1440p, плавной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, имеющим структуру с тонкими изгибами со всех четырёх сторон.

На задней панели новинки располагается три 50-Мп камеры Hasselblad, представленные основным датчиком Sony LYT-808 с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией изображения, 15-мм сверхширокоугольным модулем с сенсором Samsung S5KJN5 и функцией макросъёмки, а также перископическим телеобъективом Sony LYT-600 с эквивалентным фокусным расстоянием 73 мм и трёхкратным оптическим зумом.

Обеспечивает питанием устройство ёмкая кремниево-углеродная аккумуляторная батарея на 6000 мА·ч, имеющая поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной 50-Вт.

Отдельно выделяется улучшенная защита от пыли и воды по стандарту IP69 и новый вибромотор, который, как утверждает производитель, обеспечивает обратную связь на уровне игрового контроллера. Также новинка имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

На китайском рынке устройство поставляется с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15, а международная версия, как ожидается, получит OxygenOS 15. Модель выпускается в чёрном (Obsidian), белом (White) и голубом (Blue) цветовых оформлениях.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона OnePlus 13 в китайской рознице стартует от 4499 юаней (632 доллара США) за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, версия 12 ГБ+512 ГБ оценивается в 4899 юаней (688 долларов США), модификация 16 ГБ+512 ГБ стоит 5299 юаней (744 доллара США), а топовая конфигурация 24 ГБ+1 ТБ предлагается за 5999 юаней (842 доллара США).

В Китае новинка поступает в продажу с 1 ноября, а информация о доступности на глобальном рынке будет опубликована позже.