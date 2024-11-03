В топ-3 рейтинга AnTuTu также попали Oppo Pad3 Pro и iQOO Pad 2 Pro.

Ежемесячный рейтинг производительности, в очередной раз опубликованный представителями бенчмарка AnTuTu, пролил свет на возможности мобильных устройств — чуть ранее в сети Интернет появился топ-10 флагманских смартфонов, где доминировали модели с Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, а спустя некоторое время был опубликован рейтинг Android-планшетов за октябрь, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

На первом месте октябрьского рейтинга производительности AnTuTu расположился RedMagic Nova, добившийся высокого результата 2 149 092 балла, судя по всему, благодаря наличию чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с повышенными по сравнению со стандартной моделью частотами и активной системы охлаждения.

Вторую позицию с показателем 2 112 629 очков занимает Oppo Pad3 Pro, оснащённый аналогичным чипом, а замыкает тройку лидеров с активом 2 068 898 баллов iQOO Pad 2 Pro, снабжённый SoC Dimensity 9300+.

Четвёртая строчка была занята Vivo Pad3 Pro с Dimensity 9300, получившим 2 038 905 баллов, а на пятом и шестом местах расположились OnePlus Pad Pro и Legion Y700 2025 со стандартным Snapdragon 8 Gen 3, набравшие 1 981 646 и 1 885 784 очка соответственно.

Седьмая позиция оказалась за Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, оснащённым чипом Snapdragon 8 Gen 2 и завоевавшим 1 554 902 балла, а на восьмой, девятой и десятой строчках разместились Vivo Pad 3, iQOO Pad2 и Xiaomi Pad 7 Pro с SoC Snapdragon 8s Gen 3 – их результаты составили 1 537 899, 1 518 641 и 1 423 642 очка соответственно.

Источник фото: NotebookCheck/AnTuTu

Конечно, не все производительные модели планшетов могут попасть в данный топ, так как требуется пройти как минимум тысячу тестов за месяц, поэтому необходимо учитывать данную специфику.