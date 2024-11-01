Новинка может стать пробным шагом производителя.

Растущая конкуренция на рынке мобильных устройств заставляет крупных игроков разрабатывать всё новые стратегии для переманивания клиентов — не остаётся в стороне и Samsung, которая старается активно противостоять одному из своих основных конкурентов, компании Apple. Как сообщает издание NotebookCheck, южнокорейский производитель намерен выпустить новую модель, которая станет частью линейки Galaxy S25 и составит конкуренцию новому смартфону от Apple.

Samsung Galaxy S24 FE. Источник фото: GSMArena

Согласно данным от южнокорейских информаторов, компания Samsung работает над тонкой моделью Galaxy S25 Slim, которая станет ответом на ультратонкий iPhone 17 Air, дебютирующий в следующим году и даже может заменить Galaxy S25 FE в 2025 году.

Новинка может быть выпущена в качестве лимитированной версии, доступной в весьма ограниченном количестве, подобно Galaxy Z Fold Special Edition, что объясняется «прощупыванием» рынка со стороны Samsung — в том случае, если спрос на ультратонкую модель будет велик, южнокорейский производитель может выпустить больше подобных продуктов в будущем.

Более ранние слухи утверждают о том, что Samsung прорабатывает стратегию, предусматривающую отказ от бренда Galaxy для своих флагманских моделей смартфонов, рассчитывая продвигать премиальные новинки под новым названием в целях улучшения своих позиций в верхнем ценовом сегменте против Apple.