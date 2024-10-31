Новинка должна дебютировать 7 ноября.

Уже через несколько дней должен состояться дебют нового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Сache и рядом изменений по сравнению с предшественником — чуть ранее информатор AnhPhuH опубликовал данные о стартовой стоимости предстоящей новинки, после чего его сообщение подтвердилось официальным пресс-релизом от производителя, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

Как говорится в официальном пресс-релизе AMD, рекомендованная стоимость Ryzen 7 9800X3D действительно составит 479 долларов США. Учитывая, что модель предшествующего поколения, Ryzen 7 7800X3D, на старте продаж предлагалась за 449 долларов, новинка будет дороже на 30 долларов.

Рост стоимости может объясняться не только возросшими по сравнению с предшественником частотами Ryzen 7 9800X3D, составляющими 4.7 ГГц в базовом режиме и достигающими 5.2 ГГц в режиме Boost, но и более высокими ценами на новейшие пластины TSMC, так как чип производится на передовом узле N4P.

В более ранних утечках сообщается, что Ryzen 7 9800X3D будет превосходить своего предшественника на 5-8% в одноядерных задачах и до 15% в многоядерных. Конечно, далеко не все обладатели Ryzen 7 7800X3D будут готовы переходить на новую модель с учётом таких показателей, но владельцы Ryzen 7 5800X3D, рассчитывающие сменить платформу на более современную, могут заинтересоваться новым предложением.

Ожидается, что настольный процессор Ryzen 7 9800X3D дебютирует 7 ноября текущего года.