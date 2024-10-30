В продажу новинка поступит 31 октября.

Помимо стандартной модели серии Xiaomi 15, несколько часов назад был презентован и старший представитель новой линейки, Xiaomi 15 Pro, обладающий более ярким экраном, обновлёнными камерами и более ёмкой батареей по сравнению с моделью предшествующего поколения, пишет издание GSMArena.

Смартфон Xiaomi 15 Pro оснащается флагманским чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite и микроизогнутым дисплеем LTPO OLED, обрамлённым тонкими рамками, с диагональю 6.73 дюйма, разрешением 1440x3200 точек и частотой обновления 1-120 Гц. Пиковая яркость дисплея достигает 3200 нит благодаря использованию материала M9. Для защиты экрана от негативного воздействия применяется стекло Dragon Crystal Glass 2.0.

Новинка снабжается тройной задней камерой, разработанной совместно с Leica — основная камера представлена датчиком OmniVision Light Fusion 900 размером 1/1.31 дюйма с разрешением 50 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм, соседствуя со сверхширокоугольным модулем на 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 14 мм и 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором IMX858 и пятикратным оптическим зумом. Для улучшения фотографий используется система AISP 2.0.

Автономную работу устройства обеспечивает ёмкая аккумуляторная батарея на 6100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 50 Вт соответственно.

Новинка оснащается встроенным в экран ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев и предустановленной HyperOS 2 на базе Android 15. На выбор предлагаются варианты в белом, сером и зелёном цветовых оформлениях, а также премиальная версия Rock Silver в серых тонах с 3Д-эффектом ряби на воде.

Источник фото: GSMArena

Базовая версия смартфона Xiaomi 15 Pro с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти оценена в 5299 юаней (742 доллара США), вариант 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 5799 юаней (812 долларов США), а стоимость топовой конфигурации 16 ГБ+1 ТБ достигает 6499 юаней (910 долларов США). Продажи новинки в Китае стартуют с 31 октября. Информацией о мировом запуске производитель в настоящее время не делится.