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Представлен компактный флагманский смартфон Xiaomi 15 с тройной камерой Leica и Snapdragon 8 Elite
Новинка обладает улучшенными характеристиками и повышенной производительностью.

Компания Xiaomi официально представляют свой топовый компактный смартфон Xiaomi 15 с высокими характеристиками, позиционируемый в качестве самой мощной в истории бренда стандартной модели, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Xiaomi 15 оснащён компактным плоским OLED-дисплеем, обрамлённым узкими рамками толщиной всего 1.38 мм, с диагональю 6.36 дюйма, разрешением 2760x1200 точек, плавной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и поддержкой затемнения постоянным током. Дополнительную защиту дисплею обеспечивает стекло Dragon Crystal Glass от Xiaomi, которое, как утверждается, имеет в 10 раз лучшую устойчивость к падениям по сравнению с Xiaomi 14.

Новинка получила высокопроизводительный чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite со значительно возросшим быстродействием по сравнению с моделью предшествующего поколения, Snapdragon 8 Gen 3. Дополнительно устройство имеет фирменный планировщик и Xiaomi HyperCore, что позволяет снизить время отклика приложений на 45.7 %.

Система камер на задней панели, разработанная совместно с Leica, включает три объектива Summilux и представлена основным 50-Мп датчиком Light Fusion 900 размером 1/1.3 дюйма с диафрагмой f/1.62 и оптической стабилизацией изображений, сверхширокоугольным 50-Мп сенсором Samsung S5KJN1 с диафрагмой f/2.2 и телеобъективом с датчиком Samsung S5KJN5 на 50 Мп размером 1/2.75 дюйма с диафрагмой f/2.0, оптической стабилизацией изображения, плавающим фокусом и пятикратным оптическим зумом. На фронтальной стороне расположилась 32-Мп камера с сенсором OmniVision OV32B40, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Автономная работа устройства обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 5400 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 90 и 50 Вт соответственно. Также имеется поддержка беспроводной магнитной зарядки мощностью 30 Вт.

Кроме того, новинка имеет алюминиевую среднюю рамку для дополнительной прочности и удобного захвата, ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, способный беспроблемно работать даже при условии мокрых рук, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий стандарту IP68, инфракрасный модуль и NFC. Устройство поставляется с предустановленной HyperOS 2.0 на базе Android.


Модель предлагается в четырёх стандартных цветах, в том числе чёрном (Black), белом (White), зелёном (Light Grass Green) и фиолетовом (Lilac Purple), а также в серебряной версии (Bright Silver Edition). Помимо этого, имеется вариант со специальным цветовым оформлением.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Xiaomi 15 начинается от 4499 юаней (630 долларов США) за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, достигая 5499 юаней (770 долларов США) за версию 16 ГБ+1 ТБ. Кроме того, модификация Bright Silver Edition предлагается на 200 юаней (28 долларов США) дороже стандартного варианта, а издание со специальным цветовым оформлением с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ стоит 4999 юаней (700 долларов США). Отдельно выделяется лимитированное предложение Diamond Limited Edition, доступное по цене 5999 юаней (840 долларов США).

Продажи новинки в Китае начинаются уже 31 октября, а информация о появлении новой модели на глобальном рынке появится позже.

#xiaomi 15
Источник: gizmochina.com
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