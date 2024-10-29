Причиной этого может являться конфликт между встроенной графикой и дискретной видеокартой.

Релиз долгожданного обновления Windows 11 24H2 принёс не только новые функции и улучшения, но и целый ряд проблем, с которыми пользователи продолжают сталкиваться после апдейта — помимо прочих неприятностей, ряд обладателей современных комплектующих столкнулись с «синим экраном» (BSOD), пишет издание Windows Latest.



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Сообщается, что после обновления Windows 11 до версии 24H2 владельцы материнских плат на базе чипсета Z890, произведённых такими известными компаниями, как ASUS, MSI и рядом других, с установленными процессорами Intel Core Ultra 200S, дебютировавшими несколько дней назад, были вынуждены наблюдать BSOD на своих ПК.

Специалисты считают, что появление «синего экрана» связано с проблемами совместимости между интегрированной графикой Xe-LPG, которой оснащаются процессоры Core Ultra 200S, и дискретными видеоадаптерами.

Чтобы исключить данную проблему, рекомендуется отключить интегрированную графику в BIOS, после чего сохранить настройки и перезагрузить ПК. Конечно, это сработает в том случае, если система имеет дискретную видеокарту. В качестве дополнительной меры предлагается загрузить свежие версии BIOS, размещённые на официальных сайтах производителей материнских плат, и обновить прошивку.

Чуть ранее на «синие экраны» стали жаловаться обладатели ряда моделей ноутбуков от Lenovo и ASUS, а также владельцы накопителей Western Digital и SanDisk, что вынудило Microsoft, как и в ряде других случаев, заблокировать обновление на подверженных проблемам устройствах. При подозрении на наличие возможных проблем вручную обновлять Windows 11 до версии 24H2 не рекомендуется.

Некоторые производители стараются как можно быстрее устранить баги, обнаруженные в Windows 11 24H2 — в частности, компания Western Digital выпустила обновление прошивки для пострадавших моделей накопителей.