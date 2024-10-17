Перед обновлением Windows 11 24H2 рекомендуется обновить прошивку.

В начале текущего месяца Microsoft дала старт развёртыванию Windows 11 версии 24H2 — обновление принесло не только ряд усовершенствований и новых функций, но и несколько багов. В частности, обладатели ряда моделей твердотельных накопителей Western Digital и SanDisk стали жаловаться, что после обновления ОС до Windows 11 24H2 система зависает с «синим экраном» (BSOD).

Источник фото: Neowin

Для решения данной проблемы пользователям приходилось применять неофициальный обходной путь, заключающийся в редактировании реестра, но сегодня Western Digital выпустила обновление прошивки для ряда моделей своих SSD, которые устраняют данный баг, сообщает издание Neowin.

Как отражено в раздела поддержки на официальном сайте SanDisk, причиной данной проблемы стала неправильная работа функции Host Memory Buffer (HMB) на некоторых моделях твердотельных накопителей Western Digital и SanDisk, в том числе WD Blue SN580 NVMe SSD 2TB, WD Blue SN5000 NVMe SSD 2TB, WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB, WD_BLACK SN770M NVMe SSD 2TB и SanDisk Extreme M.2 NVMe SSD 2TB.

Ранее уже высказывалось предположение, что баг связан с тем, что Windows 11 24H2 выделяет 200 МБ ОЗУ для работы HMB на безбуферных SSD, хотя твердотельным накопителям WD необходимо только 64 МБ.

В целях исключения каких-либо проблем Western Digtal рекомендует обновить прошивку своего SSD перед обновлением Windows 11 24H2. Для этого можно воспользоваться приложением Western Digital Dashboard, позволяющим не только обновить прошивку, но и отслеживать ряд параметров твердотельного накопителя.