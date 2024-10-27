Представитель компании раскрыл причину повышения стоимости новинки.

Уже через несколько дней состоится официальный запуск флагманского смартфона iQOO 13, предварительные заказы новинки уже стартовали, хотя официальная стоимость устройства ещё не раскрыта — чуть ранее в сети Интернет появились слухи о том, что цена базовой версии новинки будет установлена на уровне предшественницы, но это утверждение было опровергнуто официальным представителем компании, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/iQOO

В своём разговоре с пользователями на онлайн-площадке Weibo менеджер по продукции iQOO в Китае отметил, что в настоящее время цену на флагманский смартфон нового поколения невозможно удержать на былом уровне в 3999 юаней, что связано с более высокими затратами, добавив, что себестоимость iQOO 13 выросла на несколько сотен юаней, поэтому о стоимости, соответствующей модели предшествующего поколения, iQOO 12, не может быть и речи.

Согласно предыдущим утечкам, смартфон iQOO 13 обзаведётся 6.82-дюймовым дисплеем BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц, до 16 ГБ оперативной (LPDDR5X) и 1 ТБ постоянной (UFS 4.0) памяти, тремя 50-Мп камерами на задней панели, аккумуляторной батареей ёмкостью 6150 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, встроенным в экран датчиком отпечатков пальцев и предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15.

Официальный запуск iQOO 13 в Китае должен состояться 30 октября, а на международном рынке новинку ожидают в начале декабря.

Слухи о повышении стоимости предстоящих топовых моделей смартфонов ходили уже давно — информаторы объясняли данную тенденцию повышением цен на флагманские чипсеты следующего поколения.

Бренд iQOO не одинок в своих откровениях относительно повышения стоимости своих топовых смартфонов — чуть ранее о росте ценников на флагманы новой линейки заявил и представитель компании Xiaomi, отметив увеличение затрат на разработку устройств и возросшую цену на компоненты.