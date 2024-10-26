Пользователи браузеров Opera и Brave не будут ограничены урезанной Lite-версией блокировщика рекламы uBlock Origin.

Некоторое время назад компания Google приступила к внедрению новой платформы для расширений Manifest V3, которая вносит ряд ограничений в политику предоставления доступа к данным браузера, в результате чего некоторые блокировщики рекламы, в том числе uBlock Origin, работающие на Manifest V2, столкнулись с невозможностью дальнейшего полноценного функционирования.

Источник фото: FPS Review/uBlockOrigin

В связи с новой политикой uBlock Origin исчезает из интернет-магазина Chrome, в котором остаётся лишь Lite-версия приложения, позволяющего удалять нежелательный контент, размещаемый на веб-страницах, но с рядом ограничений по сравнению со стандартной версией.

На фоне данных нововведений разработчики ряда других браузеров на основе Chromium успокаивают пользователей, сообщая, что будут поддерживать uBlock Origin и впредь — в частности, представители Opera заверили, что переход Chromium с Manifest V2 на Manifest V3 не помешает браузеру поддерживать старые приложения, в том числе uBlock Origin, что позволит клиентам компании продолжить пользоваться полноценным блокировщиком рекламы, не переходя на урезанную версию uBlock Origin Lite.

Чуть ранее разработчики браузера Brave также выступили с заверениями о том, что приложение для блокирования рекламы uBlock Origin до сих пор поддерживается.

Кроме того, представители Opera и Brave не упустили возможность прорекламировать свои собственные блокировщики нежелательного рекламного контента, отметив их эффективность и удобство использования.