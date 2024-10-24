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В первых игровых тестах Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K уступают даже Core i5-14600K
Производительность новинок в играх может разочаровать геймеров.

Сегодня в сети Интернет появились первые материалы, посвящённые возможностям процессоров Intel Core Ultra 200S и демонстрирующие их возможности — игровые тесты издания The FPS Review подтвердили опасения геймеров относительно низкой производительности новинок в играх.

Представляя свою новую линейку процессоров Arrow Lake-S несколько дней назад, компания Intel отметила, что одним из преимуществ новых моделей является эффективность. При этом Core Ultra 200S лишились поддержки гиперпоточности, но не прибавили в количестве ядер — Core Ultra 9 285K имеет 8 P-ядер и 16 E-ядер, что даёт 24 потока, а Core Ultra 5 245K получает 6 производительных и 8 эффективных ядер, поддерживая 14 потоков.

При тестировании Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K использовалась материнская плата MSI MEG Z890 ACE и модули оперативной памяти DDR5-6400 с таймингами CL34 в режиме GEAR2, а также видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090.

Чуть ранее информатор MLID предупреждал, что первые тесты моделей Core Ultra 200S могут разочаровывать, и сейчас это утверждение доказывается реальными тестами — в частности, в таких известных играх, как Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 и Black Myth: Wukong процессоры Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K уступают не только топовой модели предшествующего поколения, Core 9-14900K, но даже менее производительным Core i7-14700K и Core i5-14600K, а также оказываются позади модели среднего ценового диапазона AMD Ryzen 7 9700X.

Источник фото: The FPS Review

В других играх ситуация чуть лучше, и новинкам даже удаётся обогнать некоторых своих соперников и предшественников, но общая картина всё равно удручает — даже флагманская модель нового поколения Core Ultra 9 285K не только не обеспечивает увеличения производительности, но даже уступает Core i9-14900K.

Конечно, в ближайшем будущем Intel может чуть исправить ситуацию, выпустив обновления ПО, но кардинально она вряд ли изменится, поэтому геймерам, судя по всему, придётся ждать следующего поколения настольных процессоров от Intel или обратить внимание на модели AMD, тем более, что уже через несколько дней дебютирует Ryzen 7 9800X3D, а серия Ryzen 9000 получает скидку.

#intel #core ultra 9 285k #core ultra 5 245k
Источник: thefpsreview.com
5
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MLID: первые тесты Core Ultra 9 285K и 7 265K показывают разочаровывающие результаты и проблемы с ПО
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
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PanzerK
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00:01
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В первых игровых тестах Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K уступают даже Core i5-14600K
Archimedes
00:00
Ага, видели как их бармалеи мочили из советских рпг 1970 года выпуска...
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Эдуард Кузнецов
23:59
Я ж говорил, не все так страшно, хреново, да, но работают же. Можно и их гдето использовать, по соответствующей цене конечно, а не по той которую за них хочет интел.
В первых игровых тестах Intel Core Ultra 9 285K и Core Ultra 5 245K уступают даже Core i5-14600K
lighteon
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