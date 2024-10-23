Некоторые модели уже получили обновление.

Совсем недавно компания Huawei представила свою новую операционную систему HarmonyOS Next, чуть ранее запустив её внедрение для ряда своих мобильных устройств, а сегодня издание Gizmochina публикует список моделей, владельцы которых могут рассчитывать на обновление.

Источник фото: GSMArena

Отмечается, что первыми бета-версию обновления HarmonyOS Next получили модели серии Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro 13.2, а в процессе презентации своей новой ОС Huawei сообщила, что к ним присоединяются ещё несколько устройств, а именно Pura 70, Pura 70 Satellite Messaging Edition, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra, Pocket 2, Pocket 2 Art Custom Edition и MatePad Pro 11.

Ряд других моделей, в частности Nova 13, Nova 13 Pro, Nova Flip, MatePad Air и Mate XT Ultimate Design, получат обновление к началу следующего года.

Обладатели указанных мобильных устройств могут воспользоваться приложением «My Huawei», чтобы получить доступ к бета-версии обновления. Отмечается, что в ближайшее время Huawei может расширить список устройств, поддерживающих бета-версию новой ОС. При этом информации о дате выхода финального релиза в настоящее время не предоставляется.

Выход операционной системы HarmonyOS Next знаменует собой отход от Android и переход на собственную платформу, разработанную Huawei. Обновление приносит целый ряд изменений и улучшений, в том числе повышенную безопасность, улучшенный пользовательский интерфейс, повышение производительности и тесную интеграцию с ИИ. Также заявлено, что новая платформа от Huawei имеет в своём арсенале около 15 тысяч нативных приложений.