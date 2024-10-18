Внешне новинка несколько отличается от предшественницы.

Смартфон Samsung Galaxy A36 продолжает обрастать подробностями, раскрывающими характеристики предстоящей новинки — чуть ранее новая модель была замечена в базе данных Geekbench, а сегодня в сети Интернет появились рендеры устройства, предоставленные OnLeaks и Giznext, пишет издание GSMArena.

На представленных изображениях смартфон Samsung Galaxy A36 предстаёт с изменённым по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy A35, дизайном, имея три вертикально расположенных объектива камеры на задней панели, объединённых в единый модуль.

При этом фронтальная сторона новинки не изменилась — дисплей представлен плоской панелью с круглым вырезом для селфи-камеры и обрамлён чуть асимметричными рамками. Также сохранились и другие элементы дизайна, в частности Key Island, вмещающий в себя клавиши питания и регулировки громкости.

Новая модель будет на 0.1 мм уже предшественницы, имея ширину 77.9 мм, и на 0.9 мм выше (162.6 против 161.7 мм), что обусловлено наличием экрана чуть большей диагонали (6.64 против 6.6 дюйма). Кроме того, новинка получит более тонкий корпус (7.4 против 8.2 мм).

Сканер отпечатков пальцев Galaxy A36, судя по всему, будет встроен в дисплей, так как на боковых гранях его признаков найти не удалось.

Источник фото: GSMArena/OnLeaks/Giznext

Чуть ранее новинка появилась в базе данных Geekbench с чипсетом, модель которого не слишком ясна — это может быть как Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, так и Snapdragon 7s Gen 2. Также устройство было представлено с 6 ГБ оперативной памяти и работало под управлением ОС Android 15.

Учитывая, что модель прошлого поколения, Galaxy A35, была представлена в марте текущего года, дебют Galaxy A36 может состояться примерно в этот же период следующего года.