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Samsung Galaxy A36 с Android 15 протестирован в Geekbench
Это может означать, что новинка дебютирует не ранее следующего года.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy A36, который должен прийти на смену модели предшествующего поколения, Galaxy A35, дебютировавшей в марте текущего года — несколько часов назад новинка появилась в базе данных Geekbench с весьма неожиданной версией Android, пишет издание GSMArena.

В бенчмарке Geebench смартфон Samsung Galaxy A36 был представлен с операционной системой Android 15. Учитывая, что Samsung планирует представить первые устройства с данной версией ОС лишь в январе следующего года, это может означать, что Galaxy A36 дебютирует не ранее начала 2025 года, если, конечно, новинка будет поставляться с предустановленной Android 15.

Предполагается, что Galaxy A36, как и представленные недавно модели серии Galaxy A16, будет получать обновления ОС и безопасности в течение последующих шести лет — это означает, что смартфон сможет обновиться до Android 21 перед истечением срока своей поддержки.

Также из базы данных Geekbench следует, что новинка будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, что может указывать на изменение стратегии Samsung относительно поставщиков чипов для своих смартфонов, так как предшественник был снабжён SoC Exynos 1380.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, протестированный в бенчмарке экземпляр, набравший 1060 баллов в одноядерном и 3070 очков в многоядерном тестах, оснащался 6 ГБ оперативной памяти, но после запуска новинка может получить и другие конфигурации ОЗУ.

#samsung galaxy a36
Источник: gsmarena.com
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