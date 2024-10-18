Это может означать, что новинка дебютирует не ранее следующего года.

Компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy A36, который должен прийти на смену модели предшествующего поколения, Galaxy A35, дебютировавшей в марте текущего года — несколько часов назад новинка появилась в базе данных Geekbench с весьма неожиданной версией Android, пишет издание GSMArena.

В бенчмарке Geebench смартфон Samsung Galaxy A36 был представлен с операционной системой Android 15. Учитывая, что Samsung планирует представить первые устройства с данной версией ОС лишь в январе следующего года, это может означать, что Galaxy A36 дебютирует не ранее начала 2025 года, если, конечно, новинка будет поставляться с предустановленной Android 15.

Предполагается, что Galaxy A36, как и представленные недавно модели серии Galaxy A16, будет получать обновления ОС и безопасности в течение последующих шести лет — это означает, что смартфон сможет обновиться до Android 21 перед истечением срока своей поддержки.

Также из базы данных Geekbench следует, что новинка будет оснащаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, что может указывать на изменение стратегии Samsung относительно поставщиков чипов для своих смартфонов, так как предшественник был снабжён SoC Exynos 1380.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, протестированный в бенчмарке экземпляр, набравший 1060 баллов в одноядерном и 3070 очков в многоядерном тестах, оснащался 6 ГБ оперативной памяти, но после запуска новинка может получить и другие конфигурации ОЗУ.