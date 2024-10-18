Стоимость ряда продуктов компании повысится на 10-18 %.

Российская компания «1С», известная по ряду своих продуктов, предназначенных для автоматизации деятельности компаний, предприятий и организаций, а также для решения ряда других задач в бизнес-сфере, планирует повысить ценники на своё программное обеспечение в следующем году, пишет издание CNews со ссылкой на РБК.

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Сообщается, что рост цен на целый ряд продуктов от «1С» будет достаточно заметным и составит от десяти до восемнадцати процентов. Как заявил изданию РБК представитель компании, данная ситуация связана не только с инфляцией и возросшей стоимостью оборудования, но и с необходимостью платить всё большие зарплаты программистам, причём это касается не только собственных сотрудников, но и работников компаний, являющихся партнёрами «1С».

По словам собеседника издания, стоимость наиболее популярных лицензий на рабочие места повысится на десять процентов, цена ключевой части ПО от «1С» увеличится на четырнадцать процентов, а ряд других продуктов подорожает на восемнадцать процентов.

Отмечается, что стоимость программного обеспечения будет расти постепенно — с первого апреля следующего года будет инициировано увеличение ценников лицензий «Проф», предназначенных для малых и средних компаний, а с первого июля это ждёт и владельцев лицензий «Корп» для крупного бизнеса.

Как заявили в «1С», несмотря на предстоящий рост цен на ПО компании, продукты от её конкурентов всё равно будут стоить дороже, хотя точных цифр названо не было. При этом ключевые зарубежные разработчики, конкурирующие с «1С», некоторое время назад покинули рынок России.