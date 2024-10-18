По ряду параметров новинка аналогична 5G-версии.

Компания Samsung, как и ожидалось, выпускает не только 5G-версию смартфона Galaxy A16, но и модификацию с поддержкой 4G — как сообщает издание GSMArena, французское подразделение Samsung подтверждает скорый выход Galaxy A16 4G.

Источник фото: GSMArena

В своём официальном пресс-релизе Samsung France представила обе версии смартфона, Galaxy A16 и Galaxy A16 5G, особо отметив время автономной работы устройств, изысканный дизайн и поддержку обновлений ОС и апдейтов безопасности в течение последующих шести лет.

Кроме того, компания подтвердила, что 4G-версия Galaxy A16, как и модификация с поддержкой 5G, получит 6.7-дюймовый дисплей Super AMOLED, обрамлённый тонкими рамками, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Дополнительно хранилище можно расширить благодаря поддержке карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ.

На задней панели новинки располагается основная камера с разрешением 50 Мп, дополненная 5-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп макродатчиком, а на фронтальной панели имеется 13-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства поддерживает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, по словам производителя, обеспечивающий до 2.5 дней функционирования смартфона без необходимости подзарядки. Восполнить заряд батареи имеется возможность при помощи быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Также отмечается уменьшенная до 7.9 мм толщина моделей Galaxy A16, что на 0.5 мм меньше по сравнению с предшественниками, а также защита от пыли и влаги по стандарту IP54, что является знаковым событием, так как другие модели данной категории подобной способностью не обладают.

Дополнительную безопасность обеспечивает технология Samsung Knox Vault, изолирующая конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.

При этом новинка сохраняет тот же чипсет, что и модель предшествующего поколения, а именно MediaTek Helio G99.

В продажу Galaxy A16 4G поступит уже в ноябре — вероятно, это произойдёт не только во Франции, но и по всей Европе. Новинка будет доступна в сером, голубом и зелёном цветовых оформлениях с матовым покрытием.

О цене 4G-версии производитель ничего не сказал, но предполагается, что новинка будет дешевле 5G-варианта примерно на 50 евро.