Некоторые банки уже заинтересовались новой технологией.

После ухода с рынка РФ весной 2022 года зарубежных компаний Apple, Samsung и Google целый ряд российских пользователей столкнулся с некоторыми сложностями — в частности, в связи с тем, что платёжные сервисы вышеназванных корпораций перестали работать, при оплате услуг и товаров россиянам приходится использовать платёжные QR-коды или специальные стикеры, но в ближайшем будущем ситуация может измениться в лучшую сторону.

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Как сообщает издание CNews со ссылкой на материал РБК, компания «Национальная система платежных карт», являющаяся оператором карт «Мир», заявила о подготовке к внедрению разработанной ею технологии, которая упростит оплату товаров и услуг, являясь альтернативой таких зарубежных сервисов, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Новая отечественная технология, предварительно получившая название «Волна», использует в своей работе не NFC, как западные платформы, а Bluetooth LE, что имеет как свои преимущества, так и недостатки — по словам разработчика, это позволит совершать оплату на чуть более дальнем расстоянии от терминала, а также использовать более старые модели смартфонов без NFC, но может потребовать замены оборудования в магазинах, точках продажи и других заведениях.

При этом генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин сообщил, что в настоящее время технология существует в виде предварительной версии, но ею уже заинтересовался целый ряд банков, которые планируют её пилотное использование в ближайшем будущем.

Отмечается, что новая технология сможет заменить ушедшие с российского рынка зарубежные платёжные платформы и станет более удобным вариантом по сравнению с QR-кодами. После завершения этапа тестирования НСПК собирается предложить её банкам для использования в мобильных приложениях.