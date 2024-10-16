По словам специалиста, данная установка повысит производительность в шесть раз.

Российские инженеры, работающие в лаборатории Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, создали инновационную гибридную лазерно-дуговую установку, предназначенную для сварки компонентов на судостроительном предприятии и уже готовую к своей эксплуатации, сообщает новостное издание «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы СПбГМТУ.

Источник фото: РИА Новости/СПбГМТУ

В вузе отметили, что гибридная сварка, представляющая собой совмещение лазерного луча с электрической дугой, действующих одновременно, благодаря чему увеличивается производительность установки и качество выпускаемой продукции, до недавнего времени не использовалась в отечественном судостроении в связи с необходимостью подготовки нормативных документов в данной области, что и было сделано специалистами СПбГМТУ.

Кроме того, в настоящее время силами инженеров вуза разработанная ими инновационная установка, предназначенная для гибридной лазерно-дуговой сварки, была смонтирована и подготовлена к внедрению в производственный процесс Онежского судостроительно-ремонтного завода.

Представитель СПбГМТУ отметил, что разработка вуза создавалась на отечественной компонентной и технологической базе с применением некоторых комплектующих, произведённых в странах, являющихся партнёрами РФ.

Специалист добавил, что установка превосходит существующие аналоги и способна обеспечить повышение производительности сварочных работ в шестикратном размере при аналогичном уменьшении расходов на данный производственный процесс.

В настоящее время инженеры СПбГМТУ работают над улучшением своей разработки и её внедрением в производственные процессы других предприятий.