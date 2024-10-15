Компания обещает выпустить исправление в скором времени.

Несколько дней назад целый ряд пользователей после обновления своих систем до Windows 11 24H2 столкнулся с ошибкой, заключающейся в странном поведении системы очистки — пользователями выдвигались разные теории, а сегодня Microsoft разъяснила, в чём же реальная проблема, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Ранее сообщалось, что после обновления Windows 11 до версии 24H2 создаётся «неудаляемый» кэш — даже после запуска приложения «Очистка диска» с последующим удалением файлов объём в 8.63 ГБ оставался нетронутым. Как посчитали пользователи, данная проблема связана с новым механизмом обновления контрольных точек, но Microsoft опровергла эту догадку.

По словам софтверного гиганта, в процессе работы приложения «Очистка диска» кэш действительно удаляется и дисковое пространство освобождается, как и положено, но после этого инструмент показывает неверные данные об объёме. В настоящий момент Microsoft изучает данную проблему и обещает выпустить исправление ошибки в ближайшем будущем.

Чуть ранее Microsoft выпустила обновление в рамках октябрьского Patch Tuesday, исправляющее ряд обнаруженных ошибок, в том числе циклическую загрузку и сбой подключений USB и Bluetooth. При этом в Windows 11 24H2 существует ещё несколько проблем, которые компании ещё предстоит решить.