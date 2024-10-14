Данное нововведение сможет расширить возможности для разработчиков и опытных пользователей.

Компания Google может добавить приложение Терминал (Terminal) в Android 16, значительно расширив возможности мобильной операционной системы, сообщает издание NotebookCheck.

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Пользователи Chromebook уже достаточно долгое время имеют возможность использовать виртуальную машину Linux, увеличив функциональность ОС, а в скором времени данная функция может стать доступной и для владельцев устройств под управлением Android — по словам журналиста издания Android Authority Мишаала Рахмана, это следует из свежих патчей «ferrochrome-dev-option», добавляющих переключатель «Linux Terminal» в параметры разработчика.

Похожу концепцию Google продемонстрировала несколько месяцев назад в рамках проекта Ferrochrome, позволяющего запускать Chrome OS на смартфонах серии Pixel. Хотя Android Runtime основывается на ядре Linux, компания Google не слишком спешила расширять возможности мобильной ОС, предоставляя разработчикам гибкие настройки для запуска Linux, но, как предполагается, это может произойти с релизом Android 16.

Ожидается, что новое приложение Terminal, которое будет доступно в Android 16, позволит не только запускать полноценные дистрибутивы Linux в виртуальной машине и взаимодействовать с ними, в том числе при помощи передачи команд с хоста Android в виртуальную среду, но и будет поддерживать ускорение GPU, переадресацию портов, восстановление разделов, резервное копирование, а также ряд других функций.

Отмечается, что данное нововведение значительно расширит возможности для разработчиков и продвинутых пользователей, предоставив ряд полезных функций и широкий набор инструментов, а также не требуя установки сторонних приложений.