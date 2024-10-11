Глобальная версия смартфона замечена в базе данных индонезийского регулятора.

Смартфон Redmi Note 14, дебютировавший в Китае в сентябре, вскоре может официально появиться в продаже и в других странах, на что указывает появление глобальной версии модели в базе данных индонезийского регулятора SDPPI, сообщает издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На сайте SDPPI смартфон Redmi Note 14 представлен с модельным номером 24094RAD4G — как отмечает источник, буква «G» в конце указывает на международную версию устройства, что подразумевает приближающийся запуск модели на мировом рынке.

Хотя утечка не даёт какого-либо представления о характеристиках Redmi Note 14, это и не требуется, так как они были раскрыты ещё в сентябре — смартфон оснащается 6.67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1080x2400 точек, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти UFS 2.2.

Также устройство располагает 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией изображения, дополненной 2-Мп макродатчиком на задней панели, 16-Мп селфи-камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5110 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Смартфон имеет разъём USB Type-C, стереодинамики, боковой датчик отпечатков пальцев, а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.