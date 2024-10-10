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Серия Honor X60 получит батарею ёмкостью до 6600 мАч и поддержку спутниковой связи
Новинки будут представлены 16 октября.

Компания Honor продолжает подогревать интерес к своей новой линейке смартфонов X60 – вчера новинки появились в официальном магазине, раскрыв ряд своих характеристик, а сегодня производитель поделился дополнительными подробностями о спецификациях новых моделей, сообщает издание GSMArena.

Как говорится в рекламных материалах, серия Honor X60 получит аккумуляторную батарею «Honor Qinghai Lake», ёмкость которой составит целых 6600 мА·ч, что на 800 мА·ч больше по сравнению с предшествующей линейкой X50, благодаря чему продолжительность автономной работы без необходимости подзарядки составит около двух дней.

Отмечается, что столь ёмкой батареей, судя по всему, оснастят лишь старшую модель, Honor X60 Pro, в то время как стандартная, X60, будет довольствоваться аккумулятором на 5800 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 35 Вт, как и у предшественника.

Кроме того, новинки обзаведутся качественными дисплеями с поддержкой ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 3840 Гц.

Также на одном из рекламных постеров говорится о том, что модели серии Honor X60 будут поддерживать систему спутниковой связи. Вчерашнее появление новинок в официальном онлайн-магазине раскрыло, что данной способностью будут обладать только топовые модификации.

Источник фото: GSMArena

Презентация смартфонов серии Honor X60 запланирована на 16 октября текущего года. В этот же день должен быть представлен и игровой планшет Honor Tablet GT Pro с топовым чипсетом.

#honor x60
Источник: gsmarena.com
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Honor готовит к анонсу 8 смартфонов до конца года
Honor разместила смартфоны серии X60 и планшет Tablet GT Pro в своём официальном магазине
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