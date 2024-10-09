Новинка будет доступна как минимум в трёх цветах.

Китайский бренд Honor готовится расширить свой ассортимент продукции новым игровым планшетом Tablet GT Pro, публикуя рекламное изображение, демонстрирующее внешний вид новинки, сообщает издание 91mobiles.

На представленном изображении планшет Honor Tablet GT Pro имеет внешнее сходство с Apple iPad Pro. Новинка имеет плоские рамки, обрамляющие экран, тонкий корпус со скруглёнными углами и квадратный модуль камеры на задней панели, вмещающий один объектив, соседствующий со светодиодной вспышкой. Качелька регулировки громкости расположена справа, а кнопка питания размещается вверху.

Производитель в настоящий момент не сообщает точных данных о характеристиках устройства, но отмечает игровую направленность планшета благодаря наличию флагманского чипсета и высококлассного геймерского экрана.

По информации ITHome, новинка будет доступна в чёрном (Starlight Black), белом (Moon Shadow White) и голубом (GT Blue) цветовых оформлениях. Устройство может выпускаться в следующих конфигурациях — 8 ГБ ОЗУ + накопитель объёмом 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ.

Источник фото: 91mobiles

Официальная презентация игрового планшета Honor Tablet GT Pro состоится 16 октября текущего года. Вполне вероятно, что новинка будет конкурировать с такими геймерскими моделями, как Lenovo Legion Y700 (2024) и RedMagic Nova.