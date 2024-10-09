Новинки будут представлены через несколько дней.

Уже на следующей неделе компания Honor планирует расширить ассортимент своей продукции двумя новыми моделями смартфонов серии X60 и игровым планшетом Tablet GT Pro, а сегодня открывает предварительное бронирование новинок в своём официальном онлайн-магазине, раскрывая ряд характеристик устройств, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor X60 получит плоский дисплей с круглым вырезом для селфи-камеры, в то время как Honor X60 Pro обзаведётся изогнутой панелью с вырезом прямоугольной формы. Обе модели будут оснащены 108-Мп основной камерой на задней панели и представлены в версиях с 8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ постоянной.

Honor X60

Топовые модификации с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ дополнительно будут поддерживать спутниковую систему обмена сообщениями Beidou.

Модель Honor X60 будет выпускаться в цветовых оформлениях Elegant Black, Moon Shadow и Sky Blue, а X60 Pro в цветах Elegant Black, Burning Orange, Basalt Gray и Sky Blue.

Honor X60 Pro

Ранее стало известно, что смартфон Honor X60 будет оснащаться 6.8-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Dimensity 7025 и аккумуляторной батареей ёмкостью 5800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Планшет Honor Tablet GT Pro получит 12.3-дюймовый экран, одинарную камеру на задней панели, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти, а также поддержку Wi-Fi. Новинка будет выпускаться в цветах Star Black, GT Blue и Moon Shadow.

Источник фото: GSMArena

Ранее производитель отмечал, что новая модель планшета будет оснащена топовым чипсетом и высококлассным игровым дисплеем, а её дебют состоится 16 октября.