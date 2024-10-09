Новинка может дебютировать в ближайшие недели.

Компания Vivo работает над своим новым смартфоном среднего класса Y300+, который сегодня появился в базах данных Google Play и BIS, где и был замечен журналистами издания 91mobiles.

В записях на индийском сайте сертификации BIS и в списке устройств Google Play смартфон Vivo Y300+ 5G фигурирует с модельным номером V2422 — именно он появлялся в базе данных IMEI в прошлом месяце.

Vivo Y200 Pro. Источник фото: 91mobiles

Более ранние утечки указывают на то, что по ряду технических характеристик новинка весьма схожа с моделью Vivo Y200 Pro, но отличается возможностями камеры — устройству приписывают наличие 6.78-дюймового экрана, выполненного по технологии AMOLED, с разрешением Full HD+, чипсета Qualcomm Snapdragon 695, 50-Мп основной камеры, дополненной 2-Мп датчиком на задней панели, 32-Мп селфи-камеры на фронтальной стороне, а также аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт и корпуса с защитой от пыли и влаги по стандарту IP54.

Ожидается, что стоимость смартфона Vivo Y300+ 5G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в индийской рознице составит около 24 000 рупий (примерно $285). Дебют новинки может состояться в ближайшие недели.