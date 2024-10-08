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SCMP: Власти Китая рекомендуют китайским компаниям отказываться от ИИ-ускорителей Nvidia
Данная стратегия становится ответом на санкции США.

Нарастающее санкционное давление на Китай со стороны США в области технологий искусственного интеллекта заставляет Пекин реагировать соответствующим образом — по информации издания South China Morning Post (SCMP), ссылающегося на ряд источников, знакомых с темой, власти Китая негласно подталкивают китайские компании к отказу от продукции Nvidia в пользу отечественных производителей.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что официального запрета на покупку китайскими компаниями ИИ-ускорителей от Nvidia со стороны властей Китая в настоящее время нет, но настойчивые рекомендации по переходу на китайское оборудование в данной области, в частности разработанное Huawei Technologies, уже звучат.

Отмечается, что ИИ-ускорители H20, специально разработанные Nvidia для рынка Китая в целях обхода ограничительных мер со стороны США, остаются весьма востребованными среди китайских компаний, но внедрение продуктов, созданных китайскими разработчиками, неуклонно растёт.

Несколько дней назад китайская компания Huawei приступила к предварительному этапу развёртывания своего новейшего ИИ-ускорителя Ascend 910C, который должен стать одним из основных конкурентов для продуктов Nvidia.

Хотя слухи о стратегии Китая по переходу на отечественные компоненты в сфере искусственного интеллекта гуляют по сети Интернет уже некоторое время, официальных заявлений со стороны китайских властей или Nvidia к настоящему времени не последовало.

Учитывая, что давление на Китай со стороны США в области ИИ продолжает усиливаться, что подкрепляется недавней информацией о возможном запрете продаж Nvidia H20 китайским компаниям, подход Пекина выглядит весьма разумным.

#nvidia
Источник: scmp.com
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