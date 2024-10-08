Также добавлена поддержка ряда новых игр.

Компания Intel выпускает новый графический драйвер под версиями 32.0.101.6083/32.0.101.5736 WHQL, в котором реализована поддержка целого ряда новых игр, а также внесены оптимизации для повышения производительности графических адаптеров производителя, сообщает издание Neowin.

Источник фото: TechSpot

Новый графический драйвер Intel, предназначенный для видеокарт Intel Arc A-серии и интегрированных графических процессоров Intel Arc, добавляет поддержку для таких новых игр, как DRAGON BALL: Sparking! ZERO, Diablo IV: Vessel of Hatred Expansion и Silent Hill 2.

Кроме того, благодаря новому драйверу графические адаптеры Intel Arc A-серии получают заметное увеличение быстродействия в God of War Ragnarök (DX12) с настройками Ultra в сравнении с показателями версии Intel 31.0.101.6079 — в разрешении 1080p прирост fps составляет до 9 %, а в разрешении 1440p достигает 34 %.

Также обновление программного обеспечения исправляет ошибку в игровом симуляторе FC 25 (DX12), заключающуюся в возникновении артефактов зелёного цвета в игровом меню или во время процесса игры.

Загрузка свежей версии графического драйвера и дополнительная информация доступна на официальном сайте компании Intel.