Судя по всему, Intel делает ставку на повышение эффективности.

Уже через несколько дней компания Intel должна представить своё новое поколение настольных процессоров Arrow Lake-S, и первые слайды, раскрывающие производительность топовой модели, Core Ultra 9 285K, уже появились в сети Интернет, сообщает издание NotebookCheck.

Судя по представленным рекламным материалам, с новым поколением процессоров Intel нацелилась не на заметное увеличение быстродействия, а на повышение эффективности — в среднем в играх новейший Core Ultra 9 285K даже чуть отстаёт от модели предшествующего поколения, Core i9-14900K, но при этом система, оснащённая CPU следующего поколения, потребляет на 80 Вт меньше.

Более подробный анализ игровой производительности демонстрирует практически равные показатели Core Ultra 9 285K и Core i9-14900K в целом ряде игр при более скромном TDP модели Arrow Lake-S. В паре игр новинка опережает своего предшественника на 4-6 %, требуя на 136-165 Вт меньше энергии. Наиболее заметный прирост, достигающий 15 %, наблюдается в F1 23.

Сравнение возможностей модели Arrow Lake-S с игровым процессором AMD прошлого поколения показывает неоднозначную картину — в ряде бенчмарков Core Ultra 9 285K превосходит Ryzen 9 7950X3D на 5-30 %, но в играх новинка одерживает верх только в одном тайтле из пяти, в двух других идёт вровень, а в популярном Cyberpunk 2077 и вовсе уступает 21 %.

В сравнении с Ryzen 9 9950X игровые показатели Core Ultra 9 285K тоже не слишком радужные — в пяти тайтлах модель Arrow Lake-S уступает от 4 до 13 %, ещё в шести наблюдается паритет, а преимущество заметно лишь в четырёх, составляя от 4 до 28 %.

Источник фото: NotebookCheck/Intel China

Отмечается, что в тестах использовалась технология Application Optimized (APO), обычно повышающая возможности процессоров Intel.