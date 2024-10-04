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Xiaomi: продажи Redmi Note 14 Pro+ за первую неделю стали рекордными в 2024 году
По данному показателю смартфон превзошёл все модели Android.

Представленный в конце сентября смартфон Redmi Note 14 Pro+ побил рекорд по продажам за первую неделю среди всех моделей Android в текущем году, причём во всех ценовых диапазонах — об этом рассказал сам производитель, сообщает издание Gizmochina.

Хотя подробностями о столь успешном старте своего нового продукта компания Xiaomi не поделилась, смартфон Redmi Note 14 Pro+ действительно выглядит весьма привлекательным Android-устройством с высокими характеристиками в своём ценовом диапазоне.

Источник фото: Gizmochina

Новинка оснащается производительным чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюйма, разрешением 1220x2712 точек и пиковой яркостью 3000 нит. Смартфон способен предложить до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной.

Кроме того, устройство имеет корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, что подразумевает защиту от пыли и влаги, а также способность находиться погружённым в воду и выдерживать струи под напором в течение некоторого времени без потери работоспособности.

Также новинка обладает батареей высокой ёмкости на 6200 мА·ч при общем весе устройства всего 210 г, что достигается благодаря технологии Si/C, обеспечивающей более высокую плотность энергии. Помимо этого, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Возможности фото- и видеосъёмки новинки обеспечиваются 50-Мп основной камерой с датчиком OmniVision Light Hunter 800 размером 1/1.55 дюйма и оптической стабилизацией изображения, 50-Мп телеобъективом с 2.5-кратным оптическим зумом и 8-Мп сверхширокоугольной камерой, а также 20-Мп селфи-камерой.

Стартовая стоимость Redmi Note 14 Pro+ в Китае составила 1900 юаней (270 долларов) за базовую модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ.

Чтобы ещё больше заинтересовать покупателей, производитель предоставляет своим клиентам, которые приобретут Note 14 Pro или Note 14 Pro+ до 14 октября, комплексный гарантийный пакет, включающий в себя пятилетнюю гарантию на аккумулятор, возможность полной замены устройства в течение первого года, а также годовую гарантию на дисплей, крышку батареи и в случае попадания влаги.

#redmi note 14 pro+
Источник: gizmochina.com
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