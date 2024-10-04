Новинка получит целый ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Уже через несколько дней компания MediaTek представит свой новейший флагманский чипсет Dimensity 9400, но информатор Digital Chat Station публикует данные о технических характеристиках чипа следующего поколения уже сейчас, сообщает издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, чипсет MediaTek Dimensity 9400 получит одно основное ядро Cortex-X925, которое сможет достигать тактовой частоты 3.62 ГГц, что является заметным улучшением по сравнению с ядром Cortex-X4, которым оснащается чип предыдущего поколения, Dimensity 9300 – его пиковая частота составляет лишь 3.25 ГГц.

Другие же ядра, как утверждает информатор, новинка унаследует от предшественника, что подразумевает наличие трёх ядер Cortex-X4 с частотой 2.85 ГГц и четырёх Cortex-A720, работающих на частоте 2.0 ГГц. К последнему утверждению есть вопросы, так как в более ранних утечках говорилось об использовании в SoC следующего поколения более новых ядер Cortex-A725, что кажется более логичным.

Кроме того, Dimensity 9400 должен получить графический процессор Immortalis-G925 MC12, способный достигать тактовой частоты 1.612 ГГц, а также поддержку высокоскоростной памяти LPDDR5X, работающей на скорости 10.7 Гбит/c.

Учитывая развитие технологий с использованием искусственного интеллекта, новинка должна получить расширенные возможности в данной области, что позволит ей быстрее и эффективнее справляться с ИИ-задачами.

Ожидается, что для производства чипсета Dimensity 9400 будет применяться 3-нм узел TSMC N3E второго поколения, что обеспечит повышение характеристик с точки зрения быстродействия и эффективности.

Чуть ранее представитель Vivo заявил о весьма заметном скачке производительности чипсета нового поколения от MediaTek, а также отметил его возросшую стоимость.

Официальная презентация чипсета MediaTek Dimensity 9400 должна состояться 9 октября.